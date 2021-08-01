Клюгин шокирован решением судей отдать золото Олимпиады двум прыгунам в высоту

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин шокирован решением судей не проводить перепрыжку в финале мужского турнира по прыжкам в высоту и вручить золото Игр в Токио сразу двум спортсменам: катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери. Об этом Клюгин сообщил ТАСС.

Катарец и итальянец преодолели планку на высоте 2,37 метра. Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.

"Для меня сегодняшнее распределение олимпийского золота в мужских прыжках в высоту стало шоком. Я никогда ранее ничего про такое не слышал. На коммерческих турнирах уровня Бриллиантовой лиги такие случаи были, но чтобы этим заканчивались соревнования на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, я такого не припоминаю", - признался Клюгин.

Так, на майском Кубке Федерации в Сочи Акименко и Даниил Цыплаков по ходу турнира показали одинаковый результат и для его достижения использовали равное количество попыток. Для выявления победителя судьи устроили перепрыжку с уменьшением высот в случае, если спортсмены одновременно будут сбивать планки. В итоге победителем сочинского турнира стал Цыплаков.

"Я думаю, что на Олимпиаде в Токио решение отдать две золотые награды приняли сами судьи на месте. Я очень уважаю сегодняшних победителей, но, по моему мнению, олимпийский чемпион должен быть один. Хотя почти два десятка лет назад сделали так, что в фигурном катании сразу две пары стали олимпийскими чемпионами", - добавил собеседник ТАСС. На Играх-2002 в США судьи приняли решение признать чемпионами Олимпиады в парном катании как российский, так и канадский дуэт.

Как сообщил ТАСС представитель Всероссийской федерации легкой атлетики, в правилах проведения соревнований отражена возможность присвоения титула победителей одному и более легкоатлетам. По его мнению, судьи при принятии соответствующего решения принимали в расчет все факторы, будь то физическое состояние спортсменов или климатические условия. В случае организации перепрыжки в условиях высокой температуры и влажности воздуха, по мнению собеседника ТАСС, возрастала бы вероятность получения травм измотанными длительной борьбой спортсменами.