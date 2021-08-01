Костенюк обыграла Горячкину в первой финальной партии Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами обыграла соотечественницу Александру Горячкину первой финальной партии Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

В первой партии матча за третье место украинка Анна Музычук черными фигурами сыграла вничью с китайской шахматисткой Тань Чжунъи. Вторые партии финала и матча за третье место пройдут 2 августа.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250.