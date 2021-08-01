Легкоатлет Джейкобс рассказал, что ему пришлось многим пожертвовать на пути к Олимпиаде

ТАСС, 1 августа. Итальянскому легкоатлету Марселю Джейкобсу на пути к победе на Олимпийских играх в беге на 100 м пришлось провести много работы и принести много жертв. Комментарий спортсмена приводит "Матч ТВ" .

Спортсмен преодолел дистанцию за 9,80 секунды. Второе место занял американец Фред Керли (9,84), третье - канадец Андре де Грасс (9,89).

"Мой тренер говорит, что я давно мог бегать быстрее 10 секунд, но я два года имел проблемы, достаточно долго боролся с травмами, проходил тестирования, и плюс был очень важен психологический аспект, чтобы показать такой результат. Много работы, много жертв. Много непростых лет, я не всегда выигрывал, все эти поражения развили во мне устойчивость и заставили меня желать большего. И вот это случилось", - сказал Джейкобс.

Джейкобсу 26 лет, он является чемпионом Европы в помещении 2021 года в беге на 60 м. Он стал первым итальянцем, завоевавшим золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх и первым европейским спортсменом с 1992 года, тогда первым стал британец Линфорд Кристи.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.