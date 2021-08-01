Россияне Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова стали победителями международных соревнований по триатлону Ironman 70.3, которые в воскресенье впервые прошли в России в Санкт-Петербурге.

У мужчин всех возрастов первым финишную черту пересек Слепов с результатом 4 часа 14 секунд. Вторым финишировал Денис Крестин с результатом 4:02.12, третьим - Алексей Никулин (4:04.04).

Среди женщин всех возрастов первой финишировала Кристина Кочеткова с результатом 4:29.31, второй - Дарья Чунарева (4:35.41), третьей - Юлия Антипина (4:44.11).

Среди мужчин-параспортсменов первым финишировал Леонид Тютин с результатом 5:19.43, лучшее время у женщин-параспортменок показала Ксения Выборных - 5:15.58. В эстафете лучшей стала российская команда Bolotov.lab ("Болотов.лэб") - 4:05.29.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). В России мероприятие проводилось впервые при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год.

Плавательный этап гонки прошел на Гребном канале - 1 900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км прошел по Западному скоростному диаметру, а завершилось событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.