"Химки" обыграли "Краснодар" в матче второго тура чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодара", игру могли посетить не более 500 болельщиков.

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В составе "Химок" отличился Илья Кухарчук (63-я минута). На 15-й минуте футболист "Краснодара" Виктор Классон не реализовал 11-метровый.

"Химки" одержали первую победу в сезоне и занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Краснодар" опустился на 10-е место, в активе команды также три очка.

В следующем туре РПЛ "Краснодар" сыграет в гостях с "Зенитом" 7 августа. "Химки" на следующий день примут "Ростов".