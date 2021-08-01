"Химки" обыграли "Краснодар" в матче второго тура чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодара", игру могли посетить не более 500 болельщиков.
В составе "Химок" отличился Илья Кухарчук (63-я минута). На 15-й минуте футболист "Краснодара" Виктор Классон не реализовал 11-метровый.
"Химки" одержали первую победу в сезоне и занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Краснодар" опустился на 10-е место, в активе команды также три очка.
В следующем туре РПЛ "Краснодар" сыграет в гостях с "Зенитом" 7 августа. "Химки" на следующий день примут "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|12
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|14
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|15
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0