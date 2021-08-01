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Футбол в России

"Химки" обыграли "Краснодар" в матче второго тура чемпионата России по футболу

Химчане победили в гостях со счетом 1:0
Игроки "Химок" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Игроки "Химок"
© Александр Демьянчук/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодара", игру могли посетить не более 500 болельщиков.

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В составе "Химок" отличился Илья Кухарчук (63-я минута). На 15-й минуте футболист "Краснодара" Виктор Классон не реализовал 11-метровый.

"Химки" одержали первую победу в сезоне и занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Краснодар" опустился на 10-е место, в активе команды также три очка.

В следующем туре РПЛ "Краснодар" сыграет в гостях с "Зенитом" 7 августа. "Химки" на следующий день примут "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22007-36
2Рубин22004-06
3Локомотив22005-26
4Динамо22005-26
5Нижний Новгород21102-14
6Химки21012-33
7Ахмат11002-13
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Краснодар21013-13
11Урал20111-41
12Сочи10010-10
13Уфа20022-40
14Крылья Советов20021-30
15Ростов20022-60
16Арсенал20021-60

 

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