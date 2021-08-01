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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Карацева рассказал об инциденте с Рублевым в финале Олимпиады

Егор Яцык считает, что вел себя в рамках дозволенного

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Тренер теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык признал, что очень эмоционально поддерживал своего подопечного во время финального матча олимпийского турнира в миксте. При этом в беседе с ТАСС он отметил, что вел себя в рамках дозволенного и не понял претензий со стороны Андрея Рублева.

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В воскресенье российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.

"Некоторые СМИ написали, что я матерился во время матча, но это не так, ничего такого не было, более того, веди я себя подобным образом, арбитр бы вмешался и сделал предупреждение. С моей стороны все было корректно, я понимал, что в первую очередь здесь ребята играют за Россию. Да, я поддерживал громко, но я не мог иначе, когда играет Аслан. Матч за золото Олимпиады, все понимают, что это", - сказал Яцык.

В ключевой момент поединка на тай-брейке Рублев обратился с претензией к тренеру. "Я не понял претензий Андрея в тот момент, я действовал в пределах правил, ничего не нарушал. После игры мы поговорили, обсудили все, каждый высказал свою позицию. Это эмоции, золотая медаль Олимпиады, и я не мог действовать иначе. Я не могу сидеть спокойно, когда у моего подопечного ключевой момент поединка, я тренер и должен давать эмоцию", - отметил он.

Также в воскресенье Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде, проиграв в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6).

"Результат для сборной России очень хороший, мы заняли первое место среди всех теннисных сборных в Токио и были одной командой. Более того, я помогал команде чем мог, болел за ребят, громко поддерживал того же Рублева по ходу турнира, когда у их пары были сложные ситуации в матчах. Но в этом финале болел за Аслана. Обидно, что в прессе обсуждают то, чего не было, и обидно, что это вылилось в публичное пространство. Мое мнение - все вопросы надо решать внутри команды. Может, громко болел, но извините, это Олимпиада. Я всегда буду болеть за своего ученика, с которым прошли огонь и воду", - подчеркнул Яцык.

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