Терюшков: "Химки" закономерно победили "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" по игре выглядел лучше "Краснодара" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому закономерно победил. Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В воскресенье "Химки" в гостях выиграли у "Краснодара" со счетом 1:0. В составе победителей отличился полузащитник Илья Кухарчук (63-я минута). На 15-й минуте хавбек "Краснодара" Виктор Классон не реализовал 11-метровый.

"Мне кажется, что по игре "Химки" были сильнее "Краснодара", хозяева ничем не запомнились за исключением пенальти, - сказал Терюшков. - А у нас было немало моментов: удары Кухарчука и [Дениса] Глушакова. Где-то все-таки была равная игра, но "Химки" закономерно победили. У "Краснодара" выделил бы голкипера [Матвея] Сафонова, он сыграл выше всех похвал, несмотря на ошибку в эпизоде с голом, много спасал".

"Хотелось, конечно, победить и в первой игре, но там был "Зенит" (1:3), проиграли. Но все-таки мы хотели в двух первых турах по ничье взять. Но видите, как получилось, не два очка, а три, тоже неплохо", - добавил Терюшков.

"Химки" одержали первую победу в сезоне и занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб 8 августа примет "Ростов".