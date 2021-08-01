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Футбол во Франции

"Лилль" обыграл ПСЖ и впервые завоевал Суперкубок Франции по футболу

Чемпион победил обладателя национального кубка со счетом 1:0
Шека ("Лилль") и Эрик Эбимбе (ПСЖ) EPA-EFE/Atef Safadi
Описание
Шека ("Лилль") и Эрик Эбимбе (ПСЖ)
© EPA-EFE/Atef Safadi

ТАСС, 1 августа. Футбольный клуб "Лилль" со счетом 1:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве.

Единственный мяч забил португальский полузащитник Шека (45-я минута).

В составе ПСЖ дебютировали защитник Ашраф Хакими, перешедший в парижский клуб летом из миланского "Интера", и полузащитник Джорджиньо Вейналдум, который перебрался в ПСЖ из "Ливерпуля". Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма не попали в заявку на матч, как и нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

"Лилль" впервые стал обладателем Суперкубка Франции. Ранее клуб дважды играл в матчах за трофей - в 1955 и 2011 годах. ПСЖ является 10-кратным обладателем Суперкубка Франции, это рекордный показатель. Клуб из Парижа выигрывал трофей с 2013 по 2020 год.

"Лилль" получил право сыграть в матче за суперкубок, выиграв чемпионат Франции в сезоне-2020/21. Последний раз до этого команда становилась победителем французского высшего дивизиона в сезоне-2010/11. ПСЖ в сезоне-2020/21 в 14-й раз выиграл Кубок Франции.

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