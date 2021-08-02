{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ростов" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с "Зенитом"

Петербургский клуб одержал победу в матче чемпионата России со счетом 4:2

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Ростов" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростова".

На эту тему

В воскресенье "Ростов" проиграл дома "Зениту" со счетом 2:4.

"Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча", - говорится в сообщении.

"Ростов" проиграл две домашние встречи на старте сезона, не набрал ни одного очка и занимает 15-е место в таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане сыграют в гостях с "Химками" 8 августа.

Теги
Российский футбол
Сборные по хоккею
В понедельник юниорская сборная России по хоккею стартует на Кубке Глинки/Гретцки
Подопечные Владимира Филатова начнут выступление на турнире с матча в Бржецлаве против финнов
Читать полностью