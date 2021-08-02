Повод для беспокойства. "Ростов" проиграл во второй раз после назначения Карпина в сборную

ТАСС, 2 августа. Футбольный клуб "Ростов" потерпел второе подряд поражение в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) после назначения главного тренера команды Валерия Карпина в сборную России. В рамках второго тура чемпионата России ростовчане в воскресенье проиграли санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 2:4 в домашней игре, встреча на "Ростов-Арене" прошла без зрителей. О назначении Карпина на пост главного тренера сборной России стало известно 23 июля, перед началом первой игры РПЛ нового сезона "Ростов" - "Динамо" (0:2). Он будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове" до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом 26 июля, ранее сборную возглавлял Станислав Черчесов.

Футболисты хозяев уже на первой минуте создали опасный момент, но после прострела с правого фланга Понтус Алмквист пробил мимо ворот. Первый гол случился на 29-й минуте - после подачи Далера Кузяева отличился Александр Ерохин. Перед тем, как завладеть мячом, Кузяев наступил на ногу Алмквисту, однако главный арбитр встречи Виталий Мешков нарушения правил не увидел. До перерыва команды обменялись забитыми мячами с пенальти. В составе "Зенита" Сердар Азмун на 36-й минуте реализовал 11-метровый, который сам же и заработал - не сумевший зафиксировать мяч после удара Вендела Егор Бабурин зацепил иранца рукой. У "Ростова" пенальти реализовал Николай Комличенко (45+2), которому за пять минут до этого наступил на ногу и помешал выпрыгнуть Деян Ловрен. Перед назначением 11-метрового в ворота Михаила Кержакова Мешков долго консультировался с судьями, работавшими с системой видеоассистента рефери (VAR). Второй тайм также не изобиловал опасными моментами. Игру освежил гол Вендела на 75-й минуте - Ерохин отдал скачущую передачу на бразильца в штрафную, а тот мощно пробил в девятку. После этого команды отличились еще по разу: за ростовчан забил Максим Осипенко (85), у клуба из Санкт-Петербурга во второй раз это сделал Ерохин.

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Вопросы по судейству После матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команда заслуженно одержала победу над "Ростовом". "Хорошая игра, за исключением тех ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо, - сказал Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Почему "Зенит" прибавил после паузы на водопой? Я сказал [игрокам] прибавить, мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы, наверное, боялись, что их не хватит - не получится поддерживать темп, быстро играть".

По итогам игры в "Ростове" остались недовольны работой главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ростовчан, клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). "Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча", - говорится в сообщении. Карпин после игры заявил, что обеспокоен моральным состоянием футболистов "Ростова" после двух поражений. "Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет, надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет. По сравнению с матчем против "Динамо" (0:2) в атаке команда действовала лучше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться", - сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба "Ростова". Подопечные Семака одержали вторую победу подряд и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с двумя поражениями идет 15-м. В следующем туре "Зенит" 7 августа на своем поле примет "Краснодар", "Ростов" на день позже проведет выездную встречу с "Химками". "Химки" увезли три очка из Краснодара Одновременно с центральной встречей дня друг с другом играли "Краснодар" и "Химки". Несмотря на всего один гол, в матче было очень много опасных моментов у ворот обеих команд, но здорово на ленточке играли голкиперы. Счет на 15-й минуте мог открыть полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, однако швед не смог реализовать пенальти, его удар отбил голкипер "Химок" Илья Лантратов.

Единственный мяч в игре забил полузащитник "Химок" Илья Кухарчук. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов неточно ввел мяч в поле рукой, его подхватил защитник Душан Стоинович и сделал подачу точно на Кухарчука. "Мне кажется, что по игре "Химки" были сильнее "Краснодара", хозяева ничем не запомнились, за исключением пенальти. А у нас было немало моментов: удары Кухарчука и [Дениса] Глушакова. Где-то все-таки была равная игра, но "Химки" закономерно победили. У "Краснодара" выделил бы голкипера Сафонова, он сыграл выше всех похвал, несмотря на ошибку в эпизоде с голом, много спасал", - сказал ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. "Химки" одержали первую победу в сезоне и с тремя очками занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, в первой игре чемпионата подмосковный клуб уступил дома "Зениту" (1:3). "Краснодар" опустился на 10-е место, в активе команды также три очка благодаря выездной победе над "Уралом" (3:0).

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Отсутствие освещения в матче "Урал" - "Нижний Новгород" В первой игре дня "Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с дебютантом РПЛ "Нижним Новгородом" со счетом 1:1, этот матч стал первым в текущем сезоне, в котором команды поделили очки. В составе "Урала" гол забил Андрей Панюков (32-я минута), у "Нижнего Новгорода" отличился Тимур Сулейманов (55). В первом туре РПЛ не было зафиксировано ни одного ничейного результата - впервые в истории высшего дивизиона чемпионата России, четыре первые игры второго тура также завершились победой одной из команд.

На 84-й минуте встречи на стадионе пропало освещение, игра была приостановлена на пять минут. Позднее в пресс-службе "Урала" сообщили ТАСС, что возникла проблема с диспетчеризацией. "Перезапустили вручную, на это потребовалось 5 минут 48 секунд. Причины выясняются, возможно, был скачок напряжения", - сказал собеседник агентства. Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что отключение света помогло команде. "Когда его снова включили, мы стали больше играть вперед, забегали, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Самая главная наша проблема - с сильными командами мы играем, проводим хорошие матчи, а если играем с командами, которые ниже [в турнирной таблице], подстраиваемся под них, а свою игру не ведем. Считаю, что это вина тренерского штаба".

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"Урал" набрал первое очко в текущем сезоне и занимает 11-е место в таблице чемпионата, ранее клуб проиграл дома "Краснодару". "Нижний Новгород" имеет в активе четыре очка и идет пятым, в первой игре команда Александра Кержакова победила "Сочи" (1:0). В следующем туре нижегородцы 7 августа сыграют в гостях со "Спартаком", "Урал" на выезде встретится с "Сочи" 9 августа.​​​​​​​​​​​​​​