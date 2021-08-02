Метатель молота Пронкин заявил, что из-за волнения его на Олимпиаде "чересчур потряхивает"

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский метатель молота Валерий Пронкин, показавший в квалификации олимпийского турнира седьмой результат в группе А, очень волновался перед выходом в сектор. Об этом спортсмен, имеющий в активе серебро чемпионата мира 2017 года, сообщил журналистам.

Пронкин во второй и третьей попытках метнул молот на 75,80 метра. Для прямого выхода в финал необходимо было отправить снаряд за 77,50. В решающий этап соревнований выйдут 12 сильнейших метателей молота.

"Сегодня мои броски были, в принципе, получше, чем в течение всего остального летнего сезона. Но Олимпийские игры, скажу, это очень сложный старт с морально-психологической точки зрения, потряхивает чересчур. Но если удастся выйти в финал, то будет поинтереснее", - сказал Пронкин.

"На последней тренировке перед отлетом в Токио я получил небольшую травму паховых мышц, но сейчас чувствую себя нормально. Что касается сегодняшней погоды, то я считаю, что нашей группе еще повезло, что выступали при температуре плюс 26 градусов. У второй группы, которая стартует позже нас, будут все плюс 30. А на такой жаре ноги подсаживаются", - добавил спортсмен.

Финальный турнир метателей молота состоится 4 августа.