МОК заявил, что Тимановская провела ночь в отеле аэропорта

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. Об этом в понедельник на ежедневном брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке", - отметил он. Адамс также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся.

В ночь с воскресенья на понедельник Кристина Тимановская, как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, находился в отделении полиции в токийском аэропорту Ханеда. Однако ближе к утру понедельника полиция заявила, что белорусской спортсменки нет в участке, отказавшись уточнить, когда она его покинула. В воскресенье вечером Тимановская в сопровождении по крайней мере одного сотрудника, связанного с организацией Олимпиады, зашла внутрь полицейского участка в столичном аэропорту. За двенадцать последующих часов, как могли убедиться находившиеся на месте корреспонденты ТАСС, никто, кроме сотрудников полиции, не покидал здание участка через доступные рядовым гражданам входы и выходы. Не исключено, что полицейские вывели Тимановскую из участка через служебный выход, ведущий во внутреннюю часть аэропорта.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.