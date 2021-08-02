Россиянин Пронкин вышел в финал олимпийских соревнований по метанию молота

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по метанию молота.

Пронкин показал в квалификации 11-й результат - 75,80 метра. В финале выступят 12 спортсменов. Финальный турнир метателей молота состоится 4 августа.

Пронкину 27 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

В состав российской команды на Олимпиаду попали 10 легкоатлетов из России. 18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступать не более десяти российских спортсменов.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.