Россиянин Семенов сразится за бронзу олимпийского турнира по греко-римской борьбе

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Семенов победил финна Матти Куосманена в утешительной схватке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг со счетом 11:0 и завоевал право сразиться за бронзовые медали.

Соперником Семенова в схватке за бронзу, которая состоится позднее в понедельник, станет Ясмани Акоста Фернандес из Чили.

Ранее Семенов уступил представителю Грузии Якобу Каджая в четвертьфинале турнира (1:3). В 1/8 финала Семенов победил египтянина Абделатифа Мохамеда (3:1).

Семенову 25 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Также Семенов является серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира.

Олимпиада завершится 8 августа.