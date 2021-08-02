В МОК заявили, что работа антидопинговых органов вселяет уверенность в чистоту Игр в Токио

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Более 80% рекомендаций реализовано в плане антидопинговой программы на Олимпиаде в Токио. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Это вопрос, который находится в руках международных антидопинговых органов, которые от нас независимы. Они проинформировали нас, что реализовали самую масштабную предолимпийскую программу тестирования за всю историю, - сказал Адамс. - Это касается вопросов рекомендаций, к которым имели отношение национальные олимпийские комитеты и спортсмены. Я думаю, больше 80% рекомендаций были реализованы, так что ITA (Международное агентство допинг-тестирования - прим. ТАСС) проделало большую работу".

"Пока на этих Играх мы не сталкивались с серьезными проблемами, связанными с положительными тестами. Сейчас, мы считаем, мы даем людям уверенность в том, что ITA проделала великолепную работу, но этот вопрос все равно лучше адресовать им", - добавил он.