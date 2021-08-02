В МИД Японии заявили, что оргкомитет Игр и МОК изучают ситуацию с Тимановской

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) изучают намерения белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая не вылетела из Японии вопреки требованию тренеров национальной сборной Белоруссии. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в МИД Японии.

"Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем", - отметили в ведомстве.

Генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като также подтвердил, что правительство Японии занимается ситуацией с белорусской спортсменкой. "Тимановская ведет переговоры с имеющими к этому отношение органами. Мы также сотрудничаем с ними и будем реагировать на ситуацию надлежащим образом", - сказал он.

В ночь с воскресенья на понедельник Кристина Тимановская, как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, находилась в отделении полиции в токийском аэропорту Ханеда. Однако ближе к утру понедельника полиция заявила, что белорусской спортсменки там нет, отказавшись уточнить, когда она покинула участок. В воскресенье вечером Тимановская в сопровождении по крайней мере одного сотрудника, связанного с организацией Олимпиады, зашла в отделение полиции. За двенадцать последующих часов, как могли убедиться находившиеся на месте корреспонденты ТАСС, никто, кроме сотрудников правоохранительных органов, не покидал здание участка через доступные рядовым гражданам входы и выходы. Не исключено, что полицейские вывели Тимановскую через служебный выход, ведущий во внутреннюю часть аэропорта.

Как сообщил Международный олимпийский комитет, Тимановская провела ночь в отеле в аэропорту.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.