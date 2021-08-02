Правильно сели. Сборная России по академической гребле спустя 17 лет вернулась в элиту

Степанова и Орябинская заняли второе место в соревнованиях парных двоек, Пракатень показала второй результат в финале одиночек. До Игр в Токио российские гребцы академического стиля последний раз завоевывали олимпийские медали в 2004 году в Афинах. Тогда в четверках парных победили Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Николай Спинев и Алексей Свирин, который в настоящее время возглавляет Федерацию гребного спорта России (ФГСР).

Свирин еще до начала Олимпиады не раз подчеркивал, что верит в своих спортсменов, с которыми меньше года работает один из самых авторитетных тренеров мира Джанни Постильоне. Итальянец вместе с Миколасом Масилионисом из Литвы без раскачки приступили к работе со сборной России в очень сложное для нее время, когда та не имела ни одной олимпийской лицензии. Причиной тому стал провальный для россиян чемпионат мира 2019 года.

Постильоне, в 2006 году признанный лучшим тренером мира, и Масилионис несколько дней внимательно следили за тем, как тренируются их новые ученики, после чего предложили некоторым из них сменить специализацию и перейти в другие лодки. Среди тех, кто за несколько месяцев до Олимпиады решился радикально изменить свою спортивную жизнь, были и будущие призеры Игр в Токио Пракатень, Степанова и Орябинская. Так, Пракатень из четверки пересела в одиночку, а Орябинская со Степановой - из восьмерки в двойку.