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XXXII летние Олимпийские игры

Правильно сели. Сборная России по академической гребле спустя 17 лет вернулась в элиту

На счету российских атлетов две серебряные награды на Играх в Токио
Анна Пракатень Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Пракатень
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле спустя 17 лет вновь сумела завоевать олимпийские медали. Анна Пракатень, Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли своей команде две серебряные награды.

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Серебряные "академики".

Степанова и Орябинская заняли второе место в соревнованиях парных двоек, Пракатень показала второй результат в финале одиночек. До Игр в Токио российские гребцы академического стиля последний раз завоевывали олимпийские медали в 2004 году в Афинах. Тогда в четверках парных победили Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Николай Спинев и Алексей Свирин, который в настоящее время возглавляет Федерацию гребного спорта России (ФГСР).

Свирин еще до начала Олимпиады не раз подчеркивал, что верит в своих спортсменов, с которыми меньше года работает один из самых авторитетных тренеров мира Джанни Постильоне. Итальянец вместе с Миколасом Масилионисом из Литвы без раскачки приступили к работе со сборной России в очень сложное для нее время, когда та не имела ни одной олимпийской лицензии. Причиной тому стал провальный для россиян чемпионат мира 2019 года.

Постильоне, в 2006 году признанный лучшим тренером мира, и Масилионис несколько дней внимательно следили за тем, как тренируются их новые ученики, после чего предложили некоторым из них сменить специализацию и перейти в другие лодки. Среди тех, кто за несколько месяцев до Олимпиады решился радикально изменить свою спортивную жизнь, были и будущие призеры Игр в Токио Пракатень, Степанова и Орябинская. Так, Пракатень из четверки пересела в одиночку, а Орябинская со Степановой - из восьмерки в двойку.

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Совместная работа главного тренера сборной России Дмитрия Ковалева вместе с Постильоне и Масилионисом очень скоро стала давать свои плоды. Будущая серебряная медалистка Игр в Токио Пракатень сумела завоевать олимпийскую лицензию на первом квалификационном турнире сезона, который проходил в апреле. Спустя месяц на финальной предолимпийской регате в швейцарском Люцерне путевки в Японию также завоевали Степанова и Орябинская. Всего в апреле и мае россияне сумели заполучить семь лицензий из 14 возможных.

Министерство спорта в начале олимпийского цикла поставило перед гребцами задачу выиграть в Токио две награды, и "академики" ее с успехом выполнили. Задание государства могло быть и перевыполнено, однако незадолго до начала Игр руководство ФГСР приняло решение не заявлять экипаж мужской четверки парной, который в своем сильнейшем составе вполне бы мог побороться в Японии за награды. Мельдониевый скандал, к которому оказались причастны два ведущих члена экипажа (Никита Моргачев и Павел Сорин), поставил крест на медальных амбициях. Везти в Токио статистов федерация посчитала неправильным.

Увидеть Париж и победить

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Свирин после окончания олимпийской регаты признался, что очень счастлив тому, что в российской академической гребле в Токио случился долгожданный прорыв. Глава ФГСР с большим оптимизмом ждет Олимпиады-2024 в Париже, где рассчитывает на еще более высокие результаты. Но первоочередной задачей является завоевание максимального количества олимпийских лицензий.

Срок действия контрактов с Постильоне и Масилионисом завершится в конце 2021 года. Без сомнений, первоочередной задачей руководства ФГСР должно стать решение вопроса о продлении контракта со специалистами, в кратчайшие сроки доказавшими свою эффективность. Сохранив этих тренеров, сборной России по академической гребле будет куда проще прервать еще одну затянувшуюся серию - без золотых олимпийских медалей. Ее длительность в 2024 году будет составлять уже 20 лет.

Альберт Стародубцев

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