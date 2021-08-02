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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер сборной России прокомментировал поражение борца Чехиркина в 1/4 финала Олимпиады

Гоги Когуашвили считает, что россиянин проиграл из-за высокой конкуренции

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский борец Александр Чехиркин проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр из-за высокой конкуренции. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Ранее Чехиркин уступил представителю Армении Карапету Чаляну со счетом 1:2 в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 77 кг.

"Это Олимпийские игры. Не только Чехиркин, другие тоже проигрывают. Настрой был правильным, но выигрывали те, что сильнее", - сказал Когуашвили.

Чехиркину 35 лет, он является чемпионом мира (2018) и Европы (2014), а также серебряным призером Кубка мира (2015).

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XXXII летние Олимпийские игры
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