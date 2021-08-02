Тренер Велиевой рассказал, что спортсменка проиграла из-за психологической неготовности

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский борец Ханум Велиева не сумела одержать победу в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 68 кг из-за того, что не была психологически готова. Такое мнение ТАСС высказал болгарский специалист Симеон Штерев, под руководством которого российская команда готовилась к Олимпиаде.

В понедельник Велиева уступила представительнице Монголии Соронзонболдын Батцэцэг со счетом 5:8 в четвертьфинале олимпийского турнира. На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали.

"Две ошибки - одни и те же ошибки. Думали, спокойно сможем выиграть эту схватку, но, значит психологически не готова была головой, - сказал Штерев. - Первую схватку провела эффектно, во второй не смогла показать то, что от нее требовалась. Думаю, что это вопрос мотивации - когда человек делает одинаковые ошибки, голова не работает значит".

Велиевой 22 года, она является чемпионкой Европы (2020). Также в ее активе серебряная медаль европейского первенства (2021).

Олимпиада завершится 8 августа.