Мамиашвили: Чехиркин борется на Играх ниже своих возможностей, к тренерам есть вопросы

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио, выступив ниже своих возможностей, а значит есть вопросы к тренерам спортсмена. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чехиркин проиграл представителю Армении Карапету Чаляну со счетом 1:2 в весовой категории до 77 кг.

"Будем бороться за бронзу, надо выигрывать, что я еще в такой ситуации сказать могу? Но Чихиркин подвел, знал, куда едет, но выступил ниже своих возможностей, и тут вопросы к тренерам", - заявил Мамиашвили ТАСС.

Чехиркину 35 лет, он является чемпионом мира (2018) и Европы (2014), а также серебряным призером Кубка мира (2015).