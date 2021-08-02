Трефилов считает, что Родченков выдумал больше половины допинговых скандалов

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выдумал больше половины допинговых скандалов, связанных с Россией. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это опровергают.

"Я уверен, что больше половины допинговых скандалов были выдуманы Родченковым", - сказал Трефилов.

Бывший главный тренер сборной России, которая при нем выиграла Олимпиаду 2016 года, также прокомментировал высказывания американской пловчихи Лилли Кинг, которая заявила, что российские спортсмены не должны были выступать на Играх. "А дальше что? Она проиграла? Проиграла. Если я скажу отнять флаг Америки? А за что?" - отметил он.

"Я 37 лет в женском гандболе, не было у нас никогда таких скандалов. Мы что, сразу наелись и напились?" - добавил Трефилов.