Минаков проведет бой против Форчуна на турнире Bellator в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков проведет поединок против американца Тайрелла Форчуна 23 октября в Москве на турнире Bellator. Об этом ТАСС сообщил президент организации Скотт Кокер.

"Виталий Минаков проведет бой против Тайрелла Форчуна", - сказал Кокер.

Минаков не проводил поединки с 2019 года из-за отсутствия американской визы. Всего на его счету 22 победы и одно поражение. В активе Форчуна 11 побед и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Турнир Bellator впервые пройдет в Москве. Мероприятие возглавит бой Федора Емельяненко.