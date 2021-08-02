Шишкарев раскритиковал тренера российских гандболисток, пообещав дать тому "по мозгам"

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает неправильной ротацию, которую провел по ходу матча с испанками главный тренер сборной России Алексей Алексеев. Об этом Шишкарев заявил журналистам.

В понедельник сборная России победила команду Испании со счетом 34:31 в заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио.

"Я считаю, что сегодня были допущены близкие к фатальным ошибки, - сказал Шишкарев. - Во второй половине тайма заменить все шесть человек и, как мне сказали, объяснить это тем, что это произошло случайно. Как у главного тренера что-то может произойти случайно? У тебя сидят три помощника".

"Но еще страшнее, что он разделил команду на первый и второй сорт. Люди потеряли уверенность. Все те, при ком сегодня чуть не сравняли счет, они почти ничем не уступают тем, кого они заменили", - добавил он.

"[Екатерина] Ильина стала MVP чемпионата страны, почему она на лавке сидит? Мы повторяем ошибки чемпионата мира, мы хотим загнать один состав, которому не хватит сил, а второму - уверенности, - отметил глава ФГР. - Что мешало проводить плавную ротацию, по десять минут?"

Шишкарев заявил, что с главным тренером предстоит провести серьезный разговор. "Так работать нельзя, так нельзя дискредитировать команду и издеваться над девчонками. Они - молодцы, пятерка всем, ни к кому претензий нет. Но мы могли не с этим счетом закончить, а с разницей в 13-15 мячей. Тренер загубил нашу фееричную игру, за это получит по мозгам", - заключил Шишкарев.