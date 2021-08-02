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XXXII летние Олимпийские игры

Двукратная олимпийская чемпионка Бацарашкина планирует выступить на Играх в Париже

Российская спортсменка на Играх в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина планирует принять участие в Олимпиаде в Париже. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Бацарашкина на Играх в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"Я думаю о Париже, - сказала Бацарашкина. - Шутки есть, мол, может, ребенка уже или что-то такое. А я говорю, что уже скоро Париж и тут уже ничего не успеешь сделать".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыБацарашкина, Виталина Игоревна
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