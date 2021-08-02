Родионенко: олимпийский чемпион Аблязин после Игр в Токио не намерен завершать карьеру

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Токио в мужском командном многоборье гимнаст Денис Аблязин намерен продолжать свою карьеру в спорте после окончания соревнований. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Аблязин стал победителем командного турнира на Олимпиаде вместе с Давидом Белявским, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным. 3 августа ему исполнится 29 лет, днем ранее спортсмен выступит в олимпийских финалах в упражнении на кольцах и в опорном прыжке. В конце 2019 года гимнаст из Пензы на тренировке сломал ногу, он перенес сложную операцию, после которой долго восстанавливался.

"Денис сказал мне, что не будет завершать карьеру после Токио. Он хочет отдохнуть, а потом намерен опять выступать", - сказала Родионенко.

Аблязин является участником трех Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выиграл серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях. На следующих Играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро, гимнаст стал серебряным призером в командном турнире и опорном прыжке и бронзовым - в упражнении на кольцах.