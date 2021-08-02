{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Около 1 тыс. зрителей присутствуют на олимпийских соревнованиях по велотреку

В префектуре Сидзуока, в отличие от Токио, строгих карантинных мер нет
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ИДЗУ /Япония/, 2 августа. /ТАСС/. Около тысячи зрителей присутствуют на соревнованиях по велотреку в рамках Олимпийских игр, которые проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник на Играх стартовали соревнования по велотреку. В первый день пройдут квалификационные соревнования, в конце дня также будет разыгран комплект наград в женском командном спринте.

В префектуре Сидзуока, в отличие от Токио, строгих карантинных мер нет. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российские волейболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира с четвертого места в группе
В заключительном матче группового этапа россиянки проиграли команде Турции
Российские волейболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира с четвертого места в группе
Читать полностью