Около 1 тыс. зрителей присутствуют на олимпийских соревнованиях по велотреку

ИДЗУ /Япония/, 2 августа. /ТАСС/. Около тысячи зрителей присутствуют на соревнованиях по велотреку в рамках Олимпийских игр, которые проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник на Играх стартовали соревнования по велотреку. В первый день пройдут квалификационные соревнования, в конце дня также будет разыгран комплект наград в женском командном спринте.

В префектуре Сидзуока, в отличие от Токио, строгих карантинных мер нет. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.