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XXXII летние Олимпийские игры

Бацарашкина: российские атлеты сплотились в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что российским спортсменам в Токио удалось объединиться и стать одной командой
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены объединились на Олимпийских играх в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна. Об этом в интервью ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина.

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Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что российским спортсменам в Токио удалось объединиться и стать одной командой. Российские атлеты в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Согласна. Мы и стрелковой командой сплотились. Но и ребята из других видов спорта всегда друг друга поддерживают, теплые слова друг другу говорят. В Токио чувствуется командный дух", - сказала Бацарашкина.

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