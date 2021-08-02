Войнова и Шмелева поборются за бронзу Олимпиады в командном спринте в велотреке

ИДЗУ /Япония/, 2 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за бронзовые медали командного спринта в олимпийском турнире по велоспорту на треке. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

По итогам квалификационной гонки они показали результат 32,249 секунды. В бронзовом заезде россиянки встретятся с представительницами Нидерландов. Войнова и Шмелева на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали серебряные медали в командном спринте.

Команда Китая в составе Бао Шаньцзюй и Чжун Тяньши в своем квалификационном заезде установила новый мировой рекорд, показав результат 31,804 секунды. Предыдущий рекорд (32,034) был установлен в 2015 году китаянками Чжун Тяньши и Гун Цзиньцзе. В финале, который состоится позднее в понедельник, им предстоит соревноваться с командой Германии.

Войновой 28 лет, спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира, в ее активе также тринадцать золотых медалей чемпионатов Европы. Шмелевой 27 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и одиннадцать золотых наград европейских первенств.

Олимпиада завершится 8 августа.