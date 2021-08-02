Китайская штангистка Ван Чжоуюй стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ван Чжоуюй стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг.

Китаянка в сумме показала результат 270 кг (рывок - 120 кг, толчок - 150 кг). Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора (263; 113+150), третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики (256; 116+140). Россиянки не принимали участия в этой дисциплине.

Ван Чжоуюй 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019).

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (27 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (20-24-16), третьими - атлеты из Японии (17-5-9).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.