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XXXII летние Олимпийские игры

Члены сборной России в составе 95 человек вернулись с Олимпиады в Токио

Спортсменов в аэропорту встретили около сотни болельщиков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Члены российской олимпийской команды в количестве 95 человек в понедельник прилетели в аэропорт Шереметьево из Токио, где они принимали участие в Олимпиаде. Среди них - завоевавший две золотые медали в плавании на 100 и 200 метров на спине Евгений Рылов и олимпийские чемпионы теннисного турнира в смешанном парном разряде Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, передает корреспондент ТАСС.

Спортсменов в аэропорту встретили около сотни болельщиков.

Помимо Рылова, Павлюченковой и Рублева в Москву, в частности, вернулись двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина, серебряный призер теннисного турнира в миксте Елена Веснина, серебряные призеры Олимпиады Юлия Зыкова (стрельба) и Климент Колесников (плавание), обладатели бронзовых наград дзюдоисты Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев. Кроме того, в Москву прилетели российские рапиристы, ставшие вторыми в командном турнире.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
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