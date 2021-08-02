Каменский завоевал серебро Олимпийских игр в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м

XXXII летние Олимпийские игры

В ФМБА рассказали, что у российских олимпийцев очень востребованы услуги психологов

Начальник управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Пушкина отметила, что на Играх организация сделала 1 834 ПЦР-теста

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