Центр спортивной подготовки вместе с Шереметьево готовит сценарий встречи олимпийцев

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) готовит вместе с аэропортом Шереметьево сценарий встречи российских участников Олимпийских игр, которые прилетят из Токио на следующий день после церемонии закрытия Олимпиады, 9 августа. Об этом сообщил и. о. директора ЦСП Георгий Брюсов.

"Золотой рейс [запланирован] 9 августа. Совместно с Шереметьево готовим сценарий открытия, хотим, чтобы этот приезд прошел на достойном уровне", - сказал Брюсов.

По его словам, центр спортивной подготовки сборных работает в режиме штаба, основная его задача в данный момент - это встреча олимпийцев, которые ежедневно прилетают из Владивостока и Токио. "Вчера встречали фехтовальщиц и лучников, прекрасная атмосфера была - много болельщиков, [представители] федерации, СМИ. В нашей ответственности лежит проезд олимпийцев до места проживания, тут мы тоже в контакте с региональными представительствами, молодежными организациями", - сказал Брюсов.

На сегодняшний день 283 российских спортсмена покинула Олимпийскую деревню в Токио, некоторые уже уехали на другие спортивные мероприятия, которые проходят за рубежом. Ожидается, что 3 августа из Владивостока в Токио вылетят спортсмены, которые выступят в художественной гимнастике и вольной борьбе.