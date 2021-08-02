Глава российской делегации на Олимпиаде сообщил, что Клишина получила серьезную травму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, не сумевшая пробиться в воскресенье в финал Олимпиады, в квалификации получила серьезную травму. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио глава российской делегации Андрей Конокотин.

В заседании принимали участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Заседание прошло в онлайн-формате, его участники из Токио подключились по видеосвязи.

"Все достаточно отлажено, проблемы с тестированиями на коронавирус решены, спортсмены заполняют приложение, - сказал Конокотин. - К нам никаких замечаний нет, 338 спортсменов сейчас в Олимпийской деревне, 32 еще должны приехать - это представители вольной борьбы и карате", - сказал Конокотин.

"Что касается медицинского сопровождения, то всего было 215 обращений от спортсменов: 153 раза обратились по вопросам восстановления, 62 - по вопросам заболеваний. Единственная серьезная травма у Клишиной", - добавил глава делегации.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.