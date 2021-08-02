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XXXII летние Олимпийские игры

В ФМБА рассказали, что у российских олимпийцев очень востребованы услуги психологов

Начальник управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Пушкина отметила, что на Играх организация сделала 1 834 ПЦР-теста

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Услуги психологов очень востребованы у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом на заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов на Олимпиаде в Токио рассказала начальник управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Пушкина.

В заседании принимают участие представители Олимпийского комитета России, ФМБА и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Заседание проходит в онлайн-формате, его участники из Токио подключились по видеосвязи.

"Очень сложные подготовительные мероприятия проходят, 1 834 ПЦР-теста было сделано, - сказала Пушкина. - 1 245 тестов сделали в Дальневосточном федеральном округе. Пока справляемся с такой нагрузкой, надеемся, что последние два вылета у нас будут такие же чистые. Наши медики готовы помогать, очень востребована оказалась помощь психолога".

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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