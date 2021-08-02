Обувь журналистов на Олимпиаде плавится при высокой температуре воздуха

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Журналисты, работающие на Играх в Токио, из-за жары начали испытывать проблемы с обувью - подошвы плавятся на раскаленном асфальте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Первым о проблеме рассказал один из иностранных коллег, удрученно разбирающий на части подошву кроссовок в ожидании автобуса на транспортном хабе. Как оказалось, случай не единственный, в такой же ситуации оказался и известный российский телекомментатор Владимир Иваницкий.

"Ничто не предвещало беды - объезжали олимпийские объекты, где наши комментаторы тестировали свои позиции, в ожидании коллеги стояли на парковке. Асфальт оказался настолько горячим, что стало жечь ноги через кеды. Посмотрел, а подошва стала плавиться, как сыр сулугуни, - рассказал Иваницкий. - Запасных с собой нет - так и хожу, но теперь они мне по-своему дороги, токийский сувенир".

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония принимает все необходимые меры против жары во время Олимпийских игр. Днем столбик термометра в столице поднимается до 32-33 градусов Цельсия.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.