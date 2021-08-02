Матыцин заявил, что на Олимпиаде нет места политике

"Считаю, что Олимпиада не место для политизации и заявлений ни в адрес конкретных спортсменов, ни в адрес стран, - сказал Матыцин. - Особенно в этот период пандемии, общей проблемы. Олимпиада - это время и место объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, именно это должны демонстрировать спортсмены. Наши спортсмены и тренеры его и демонстрируют".

"Гимн звучит - прекрасная музыка Чайковского, ни у кого нет сомнений представители какой страны поднимаются на пьедестал, - продолжил министр. - Россия - страна самодостаточная, мы знаем, где родились и кому посвящены наши победы, это временное явление. Представители МОК говорят о том, что Россия достойно себя ведет, ничего не нарушается, мы уважаем правила, но не дадим себя в обиду. Собака лает - караван идет, мы выше этого, и наши спортсмены тут это снова доказали".

Российские атлеты в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.