Матыцин: сбоев при взаимодействии между ведомствами при подготовке к Олимпиаде не было

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Никаких серьезных сбоев при взаимодействии между различными ведомствами в вопросе подготовке российских олимпийцев к Играм в Токио не было. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Ряд сборных команд готовились к соревнованиям на Дальнем Востоке.

"Олимпийские игры в Токио - это общечеловеческий подвиг, решение, которое приняли МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) и власти Токио, все жители заслуживают глубокого уважения. Тревога всегда есть, если спортсмен ее не чувствует, значит его чувство граничит с самоуспокоенностью. Абсолютно не так чувствуют себя сотрудники штаба: мы понимаем свою ответственность за здоровье спортсменов, за их комфорт и безопасность. В этом отношении механизм профессиональной интеграции между ведомствами работает и прошел боевые испытания еще в прошлый год, серьезных сбоев нет", - сказал министр.