Матыцин: итоги Олимпиады будут обсуждены на Совете при президенте России по спорту

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр будут подведены на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин: у россиян на Олимпиаде есть потенциал подняться выше в медальном зачете

"Важно, что за каждой медалью стоит труд тысячи людей, важно, чтобы эта медаль мотивировала людей к занятию спортом, развитию инфраструктуры, подготовке кадров. Этому направлению особое внимание уделяет президент РФ, в ближайшее время состоится Совет при президенте России. Там обсудят итоги Олимпиады и Паралимпиады [в Токио], наметят программу на Париж и Лос-Анджелес", - сказал Матыцин.

"Национальная система спорта и физкультуры должна объединять в себе новые тенденции и опираться на наши успехи в прошлом", - заключил министр.

На данный момент сборная России, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-14), вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9).

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028-м.