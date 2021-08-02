{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: итоги Олимпиады будут обсуждены на Совете при президенте России по спорту

Также на Совете обсудят программу подготовку к следующим летним Играм
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр будут подведены на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

На эту тему
Матыцин: у россиян на Олимпиаде есть потенциал подняться выше в медальном зачете
Матыцин: у россиян на Олимпиаде есть потенциал подняться выше в медальном зачете

"Важно, что за каждой медалью стоит труд тысячи людей, важно, чтобы эта медаль мотивировала людей к занятию спортом, развитию инфраструктуры, подготовке кадров. Этому направлению особое внимание уделяет президент РФ, в ближайшее время состоится Совет при президенте России. Там обсудят итоги Олимпиады и Паралимпиады [в Токио], наметят программу на Париж и Лос-Анджелес", - сказал Матыцин.

"Национальная система спорта и физкультуры должна объединять в себе новые тенденции и опираться на наши успехи в прошлом", - заключил министр.

На данный момент сборная России, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-14), вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9).

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028-м.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
XXXII летние Олимпийские игры
Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу
В матче 1/8 финала россияне обыграли испанский дуэт
Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу
Читать полностью