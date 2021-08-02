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XXXII летние Олимпийские игры

Минспорт проведет глубокий анализ выступления на Олимпиаде с регионами и федерациями

Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены выступают на Играх в Токио достойно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России совместно с федерациями по видам спорта и регионами проведет глубокий анализ выступлений после завершения Олимпийских игр в Токио. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В заседании, которое прошло в понедельник, принимали участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

"Спортсмены выступают очень достойно, многие достижения в Токио являются историческими, - сказал Матыцин. - Это значит, что система работает успешно и профессионально. Конечно, есть недостатки и будет проведен глубокий анализ каждой федерации, с регионами и Минспортом, чтобы понять, что дальше".

"Видим отставание по ряду направлений от ведущих сборных, видим потенциал. Сегодня важно понимать, что мы более чем конкурентоспособная спортивная держава. У нас есть очень важное прошлое, много молодых спортсменов; пример Софии Поздняковой очень яркий - и с точки зрения победы, ресурса, системы. Отмечу победы в стрелковом спорте, победы в тхэквондо. Уверен, что это не сиюминутный успех", - добавил министр спорта РФ.

На Олимпиаде в Токио завершены соревнования по 17 видам спорта. На данный момент сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 45 медалей (12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). Игры в столице Японии завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
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