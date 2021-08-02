Матыцин надеется, что российские легкоатлеты завоюют медаль на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты имеют все шансы для завоевания медалей на Олимпиаде. Такое мнение на заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы находимся на экваторе Олимпиады, многие сборные уже вернулись, - сказал Матыцин. - Надеемся на медали в тех видах, старт которых еще предстоит. Очень переживаем за легкую атлетику, надеемся на победы в прыжках в высоту, [Мария] Ласицкене, [Сергей] Шубенков, [Анжелика] Сидорова, практически все спортсмены, уверен, едут с одной мечтой - завоевать медаль. Ждем побед от синхронисток, художественной гимнастики, борьбы, бокса, велоспорта. Во всех дисциплинах у нас есть возможность получить медаль".

В июне Всероссийская федерация легкой атлетики представила список из 10 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. В список вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Олимпиада завершится 8 августа.