{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в вольных упражнениях

Россиянка разделила награду с японкой Маи Мураками, золото завоевала американка Джейд Кэри, серебро - итальянка Ванесса Феррари
Ангелина Мельникова AP Photo/Gregory Bull
Описание
Ангелина Мельникова
© AP Photo/Gregory Bull

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Российская спортсменка набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками. Обе спортсменки получат бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200). Россиянка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.

Кэри 21 год, она является чемпионкой мира в командном многоборье, также она выигрывала серебро мировых первенств в вольных упражнениях и опорном прыжке (дважды). Мельниковой 21 год, ранее на Играх в Токио она стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, в 2016 году в этой же дисциплине она завоевала серебряную награду. В ее активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Сборная США завоевала 21 золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американцев 24 серебряных и 16 бронзовых наград. Первое место занимают китайцы (28-16-14), третье - японцы (17-5-10). Сборная России занимает пятое место (12-20-15).

Олимпиада завершится 8 августа. 

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай28161458
2США21241661
3Япония1751032
4Австралия1431431
5Россия12201547
6Великобритания10101232
7Франция610622
8Южная Корея54918
9Италия491528
10Нидерланды47617
11Германия451120
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Эквадор2103
22Греция2013
23Косово2002
23Катар2002
25Испания1337
26Грузия1315
27Румыния1304
27Швеция1304
27Венесуэла1304
30ЮАР1203
30Гонконг1203
30Словакия1203
33Австрия1135
33Сербия1135
35Индонезия1124
35Ямайка1124
35Дания1124
38Норвегия1113
38Бельгия1113
40Тунис1102
40Польша1102
42Турция1023
42Ирландия1023
42Израиль1023
45Эстония1012
45Узбекистан1012
45Фиджи1012
45Белоруссия1012
49Иран1001
49Таиланд1001
49Филиппины1001
49Бермудские острова1001
49Латвия1001
49Пуэрто-Рико1001
49Эфиопия1001
56Куба0325
57Колумбия0213
57Доминиканская республика0213
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Соперник россиянина Евлоева по финалу Игр армянский борец Алексанян получил травму
Финальная схватка должна пройти 3 августа
Соперник россиянина Евлоева по финалу Игр армянский борец Алексанян получил травму
Читать полностью