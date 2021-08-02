Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в вольных упражнениях

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Российская спортсменка набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками. Обе спортсменки получат бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200). Россиянка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.

Кэри 21 год, она является чемпионкой мира в командном многоборье, также она выигрывала серебро мировых первенств в вольных упражнениях и опорном прыжке (дважды). Мельниковой 21 год, ранее на Играх в Токио она стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, в 2016 году в этой же дисциплине она завоевала серебряную награду. В ее активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Сборная США завоевала 21 золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американцев 24 серебряных и 16 бронзовых наград. Первое место занимают китайцы (28-16-14), третье - японцы (17-5-10). Сборная России занимает пятое место (12-20-15).

Олимпиада завершится 8 августа.