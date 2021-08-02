Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Муса Евлоев победил поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1 в полуфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финале, который состоится 3 августа, Евлоев встретится с победителем схватки между представителем Ирана Мохаммадом Хади Сарави и Артуром Алексаняном из Армении.

В 1/8 финала турнира россиянин победил представителя Грузии Георгия Мелию (3:1). В четвертьфинале Евлоев оказался сильнее венгра Алекса Сёке (6:2).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

Олимпиада завершится 8 августа.