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XXXII летние Олимпийские игры

Лошадь швейцарского жокея Годеля усыпили из-за травмы на Олимпиаде

ТАСС, 2 августа. Ветеринарная комиссия на Олимпийских играх в Токио приняла решение усыпить лошадь швейцарского жокея Робина Годеля из-за полученной травмы в рамках командного турнира. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Лошадь Джет-Сет получила травму при прохождении одного из барьеров. "С тяжелым сердцем сообщаю о том, что лошадь пришлось усыпить. Буквально в нескольких прыжках от финиша лошадь получила травму. Я благодарю всех за поддержку, я глубоко тронут", - написал Годель.

Годелю 23 года, он занимает 98-е место в рейтинге Международной федерации конного спорта.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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