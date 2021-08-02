Когуашвили: тренеры не ставят задачи Евлоеву красиво бороться, нужна победа любой ценой

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Тренеры сборной России по греко-римской борьбе не ставят перед выступающим в весовой категории до 97 кг борцом Мусой Евлоевым задачу красиво бороться, победы необходимо добиться любой ценой. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг

В понедельник Евлоев победил поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1 в полуфинале олимпийского турнира. В финале, который состоится 3 августа, он встретится с Артуром Алексаняном из Армении.

"Это Олимпийские игры, когда была слабая конкуренция - всегда было тяжело, - сказал Когуашвили. - Особенно после долгого застоя. Проходных встреч здесь нет, очень тяжело выступать, бороться. Тактика у Евлоева была одна - выходить и выигрывать, любой ценой, красота тут ни при чем".

"Надеемся, что будет золото. Никаких рейтингов мы не смотрим", - добавил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе.