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XXXII летние Олимпийские игры

Соперник россиянина Евлоева по финалу Игр армянский борец Алексанян получил травму

Финальная схватка должна пройти 3 августа
Артур Алексанян EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Артур Алексанян
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, с которым предстоит встретиться в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг россиянину Мусе Евлоеву, получил травму в полуфинальной схватке. Об этом Алексанян сообщил ТАСС.

"Да, я получил травму ноги", - сказал Алексанян. Финальная схватка в данной весовой категории запланирована на 3 августа.

Евлоев в полуфинальной встрече победил поляка Тадеуша Михалика со счетом 7:1. Алексанян оказался сильнее представителя Ирана Мохаммада Хади Сарави - 4:1.

В 1/8 финала турнира россиянин победил представителя Грузии Георгия Мелию (3:1), в четвертьфинале Евлоев оказался сильнее венгра Алекса Сёке (6:2).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

Олимпиада завершится 8 августа.

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