Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.
Российский спортсмен набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат, но обошел российского гимнаста из-за более высокой оценки в лучшей попытке. В своем лучшем прыжке Аблязин показал результат 14,800, а гимнаст из Южной Кореи - 14,833. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место, набрав 14,716 балла.
Син Джи Хвану 23 года, он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным призером мирового первенства. 28-летний Аблязин является олимпийским чемпионом в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Также на счету россиянина два золота чемпионатов мира (2014, 2019), девять золотых медалей чемпионатов Европы и победа на Универсиаде (2013).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|28
|16
|15
|59
|2
|США
|21
|24
|16
|61
|3
|Япония
|17
|6
|10
|33
|4
|Австралия
|14
|4
|14
|32
|5
|Россия
|12
|21
|16
|49
|6
|Великобритания
|11
|10
|12
|33
|7
|Франция
|6
|10
|7
|23
|8
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|9
|Италия
|4
|9
|15
|28
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|5
|11
|20
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|22
|Греция
|2
|0
|1
|3
|23
|Косово
|2
|0
|0
|2
|23
|Катар
|2
|0
|0
|2
|25
|Испания
|1
|3
|3
|7
|26
|Куба
|1
|3
|2
|6
|27
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|28
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|28
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|28
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|31
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|31
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|31
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|34
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|34
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|36
|Индонезия
|1
|1
|2
|4
|36
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|36
|Дания
|1
|1
|2
|4
|39
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|39
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|41
|Польша
|1
|1
|0
|2
|43
|Турция
|1
|0
|3
|4
|43
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|43
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|46
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|46
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|46
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|46
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|50
|Иран
|1
|0
|0
|1
|50
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|50
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|50
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|50
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|50
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|50
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|57
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|57
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|59
|Украина
|0
|1
|5
|6
|60
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|61
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|61
|Индия
|0
|1
|1
|2
|65
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|65
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|65
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|65
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|69
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|69
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|71
|Египет
|0
|0
|2
|2
|71
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|73
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|73
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|73
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|73
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|73
|Армения
|0
|0
|1
|1