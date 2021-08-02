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XXXII летние Олимпийские игры

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке

Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, третьим стал Артур Давтян из Армении
Денис Аблязин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Аблязин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

Российский спортсмен набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат, но обошел российского гимнаста из-за более высокой оценки в лучшей попытке. В своем лучшем прыжке Аблязин показал результат 14,800, а гимнаст из Южной Кореи - 14,833. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место, набрав 14,716 балла.

Син Джи Хвану 23 года, он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным призером мирового первенства. 28-летний Аблязин является олимпийским чемпионом в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Также на счету россиянина два золота чемпионатов мира (2014, 2019), девять золотых медалей чемпионатов Европы и победа на Универсиаде (2013).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай28161559
2США21241661
3Япония1761033
4Австралия1441432
5Россия12211649
6Великобритания11101233
7Франция610723
8Южная Корея64919
9Италия491528
10Нидерланды47617
11Германия451120
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Эквадор2103
22Греция2013
23Косово2002
23Катар2002
25Испания1337
26Куба1326
27Грузия1315
28Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
31ЮАР1203
31Гонконг1203
31Словакия1203
34Австрия1135
34Сербия1135
36Индонезия1124
36Ямайка1124
36Дания1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
41Тунис1102
41Польша1102
43Турция1034
43Ирландия1023
43Израиль1023
46Эстония1012
46Узбекистан1012
46Фиджи1012
46Белоруссия1012
50Иран1001
50Таиланд1001
50Филиппины1001
50Бермудские острова1001
50Латвия1001
50Пуэрто-Рико1001
50Эфиопия1001
57Колумбия0213
57Доминиканская республика0213
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011
73Армения0011

 

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