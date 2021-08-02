Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

Российский спортсмен набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат, но обошел российского гимнаста из-за более высокой оценки в лучшей попытке. В своем лучшем прыжке Аблязин показал результат 14,800, а гимнаст из Южной Кореи - 14,833. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место, набрав 14,716 балла.

Син Джи Хвану 23 года, он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным призером мирового первенства. 28-летний Аблязин является олимпийским чемпионом в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Также на счету россиянина два золота чемпионатов мира (2014, 2019), девять золотых медалей чемпионатов Европы и победа на Универсиаде (2013).