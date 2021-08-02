Гимнастка Мельникова заявила, что благодарна американке Байлз за постоянную поддержку

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая в понедельник бронзу в вольных упражнениях, заявила, что на протяжении Олимпиады в Токио постоянно ощущает поддержку со стороны американки Симоны Байлз, за что ей очень благодарна. Об этом Мельникова рассказала журналистам.

Российская спортсменка набрала 14,166 балла. Такое же количество баллов в активе японки Маи Мураками. Обе спортсменки получат бронзовые медали. Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе - итальянка Ванесса Феррари (14,200). Еще одна россиянка, Виктория Листунова, заняла последнее, восьмое место в финале, набрав 12,400 балла.

"Получились хорошие вольные. У меня все получилось. Понимала, что иначе не смогу бороться за медаль. Мне хотелось сделать максимально хорошо, ставила задачу сделать лучшие вольные, чем когда-либо", - сказала Мельникова.

"Завтра планируем приехать и поддержать наших мальчиков и девочек. Знаю, что Симона будет выступать. Сегодня я опять слышала ее поддержку, каждый раз благодарю ее за это", - продолжила российская гимнастка.

Неоднократная чемпионка мира и Олимпийских игр Симона Байлз, пропустившая из-за проблем со здоровьем практически всю Олимпиаду, в заключительный день турнира планирует выступить в упражнении на бревне.