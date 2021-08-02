Олимпийский чемпион Рублев оценил условия, в которых прошел теннисный турнир в Токио

В воскресенье Анастасия Павлюченкова и Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в соревнованиях смешанных пар. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев считает, что условия на Олимпийских играх в Токио были хорошими, несмотря на то, что теннисистам приходилось играть в жару. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Впереди Америка (US Open - прим. ТАСС), все мысли уже там, в среду улетаю дальше играть турниры, - сказал Рублев. - На Открытом чемпионате США буду играть только в одиночном разряде. На Олимпиаде в целом все было супер, да, была жаркая погода, но она для всех была такой. Все матчи [на Олимпиаде] были сложными, слава богу, что удалось все их вытащить".

Также он рассказал, почему играл микст с Павлюченковой. "Я ничего не планировал, просто хотел сыграть микст, а там уже федерация решила, что буду играть с Анастасией", - добавил теннисист.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.