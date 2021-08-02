Теннисистка Павлюченкова рассказала о планах после Олимпиады

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова планирует улететь в США через два дня после возвращения с Олимпиады, так как впереди американская серия турниров. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В воскресенье Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в соревнованиях смешанных пар. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.

"Хотела побыть с семьей, но, к сожалению, надо улетать через два дня, - сказала Павлюченкова. - У нас уже турниры, американская серия и US Open, которые очень важны. Да, такая жизнь олимпийца, спортсмена, но у нас у теннисистов нереальный график. Мы уже привыкли вот так - с турнира на турнир, поэтому нет даже толком времени отпраздновать, так что за эти пару дней постараюсь выжать максимум из этого".

"Но я счастлива, мечта сбылась", - добавила теннисистка.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.