Двукратный олимпийский чемпион Рылов заявил, что готовился к медалям Игр в Токио всю жизнь

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию на дистанциях 100 и 200 м на спине россиянин Евгений Рылов готовился к победам всю жизнь. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В понедельник 96 членов сборной России вернулись с Олимпиады в Токио. В активе Рылова также серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

"Все хорошо, долетел прекрасно, дальше планирую отдыхать, пока нет никаких планов, начинается новый цикл жизни, - сказал Рылов. - Ожидаемыми ли стали медали? Я на это работал, старался, не знаю, насколько ожидаемо, но я готовился к этому практически всю свою жизнь".

В разговоре с журналистами Рылов отметил, что сдал три допинг-теста во время Олимпиады. "Условия были прекрасными, еда по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016-м была лучше, все было прекрасно. Я сдал всего три теста на допинг: после спины 100 м и 200 м, вольным стилем в эстафете. Показал лучшее время, на которое готовились, было тяжело, что некоторые дисциплины шли подряд, организм не успевал восстанавливаться", - сказал Рылов журналистам.

Олимпиада завершится 8 августа.